Самолеты РФ с начала года уронили более 100 авиабомб на свою территорию, - СМИ
С начала 2025 года российские самолеты уронили более 100 авиабомб на свою территорию и временно оккупированные регионы Украины. Одна из них упала прямо возле школы-интерната.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
По данным источников издания, за последний месяц зафиксировано по меньшей мере пять новых случаев падения российских авиабомб на территориях РФ или оккупированных украинских регионов.
Два инцидента произошли в Белгородской области: ФАБ-250 упала в селе Богдановка Новооскольского округа, а ФАБ-500 - возле жилого дома в селе Бершаково Шебекинского района. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Еще две бомбы упали на оккупированной территории Донецкой области: одна - рядом с жилым домом в Дебальцево, другая - у стен школы-интерната в Ясиноватой. Обе бомбы не сдетонировали, их обезвредили.
Пятый случай зафиксирован в оккупированном селе Высокое Запорожской области.
Всего с начала 2025 года было зафиксировано падение не менее 100 авиабомб - 93 ФАБ и 7 управляемых модульных планирующих бомб (УМПБ).
Кроме того, зафиксировано падение трех ракет.
Падение российских ракет и бомб на территории РФ
Напомним, в феврале этого года российский самолет "уронил" ракету Р-27 на Белгородскую область. Она упала возле жилого дома.
В том же месяце в Белгородской области упала российская ракета Х-59. Самолет "уронил" ее возле одного из сел региона.
Также в конце января ASTRA писало о том, что на временно оккупированные села в Донецкой области за день упало сразу четыре авиабомбы. Расстояние между населенными пунктами, на которые падали авиабомбы, - около 4 километров.
В январе российская авиабомба "упала" на дом майора полиции в Курской области. Авиабомба не разорвалась, но на месте падения возникла воронка.
4 мая 2024 года российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены. Власти РФ причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.
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