Літаки в обмін на дрони: Туск підтвердив готовність Польщі передати Україні МіГ-29

Туск анонсував 48-й пакет військової допомоги Україні від Польщі.

За його словами, вартість нового пакета складатиме близько 200 млн злотих (понад 55 млн доларів) й він буде зосередженим на бронетехніці.

Також польський прем'єр прокоментував можливу передачу винищувачів МіГ-29.

"Ми з президентом Зеленським домовилися, що діятимемо гнучко у разі потреби, змінюватимемо певні домовленості, адже хочемо діяти справді адекватно до потреб, тобто до актуальних потреб. Я знаю, що Україна потребує різних форм протиповітряної оборони, зокрема передусім певних типів боєприпасів і ракет. Не в усьому ми можемо допомогти", - сказав він.

За словами Туска, "якщо потреба в МіГ буде залишатися, Польща готова вже зараз передати ці літаки".

"Ми говорили тут про взаємний обмін, і Україна готова до такого обміну. Йдеться про українські дрони, оскільки ми хочемо будувати в Польщі ефективну систему протидії дронам, і наші дронові можливості та співпраця з Україною є для нас у цьому питанні пріоритетом", - додав прем'єр Польщі.