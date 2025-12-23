Літаки F-16 вночі збили майже всі крилаті ракети ворога, - Ігнат

"Надзвичайно велика ефективність роботи ППО, тому що "Кинджали", хоч не перехоплені Patriot, але цілей своїх не досягли. Із 35 крилатих ракет 34 було збито. В основному літаками F-16 ці ракети були перехоплені. За це ми дякуємо нашим доблесним пілотам", - зазначив Ігнат.

Він також зазначив, що де саме буде працювати наземне ППО, де працюють дрони-перехоплювачі, а де працює пілотована авіація визначають органи військового управління.

"Це рішення приймається надзвичайно швидко – ми ж не знаємо куди саме полетять ракети та інші повітряні засоби", - додав він.