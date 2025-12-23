Самолеты F-16 ночью сбили почти все крылатые ракеты врага, - Игнат

Истребители F-16 во время ночной атаки россиян сбили почти все крылатые ракеты, которые враг запустил по территории Украины с бортов стратегической авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.
"Чрезвычайно большая эффективность работы ПВО, потому что "Кинжалы", хоть не перехвачены Patriot, но целей своих не достигли. Из 35 крылатых ракет 34 были сбиты. В основном самолетами F-16 эти ракеты были перехвачены. За это мы благодарим наших доблестных пилотов", - отметил Игнат.
Он также отметил, что где именно будет работать наземное ПВО, где работают дроны-перехватчики, а где работает пилотируемая авиация определяют органы военного управления.
"Это решение принимается чрезвычайно быстро - мы же не знаем куда именно полетят ракеты и другие воздушные средства", - добавил он.
Напомним, российские войска ночью совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Известно, что враг применил более 600 дронов и десятки ракет.
В частности, в Киеве обломки беспилотника упали в Святошинском районе. Известно о пяти пострадавших.
Также сообщалось, что украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ, возвращение к номинальным значениям станет возможным после восстановительных работ.
Россияне также атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, в результате обстрелов пострадало оборудование ТЭС. По данным Минэнерго, в результате ночной атаки на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью.