Самолеты F-16 ночью сбили почти все крылатые ракеты врага, - Игнат

"Чрезвычайно большая эффективность работы ПВО, потому что "Кинжалы", хоть не перехвачены Patriot, но целей своих не достигли. Из 35 крылатых ракет 34 были сбиты. В основном самолетами F-16 эти ракеты были перехвачены. За это мы благодарим наших доблестных пилотов", - отметил Игнат.

Он также отметил, что где именно будет работать наземное ПВО, где работают дроны-перехватчики, а где работает пилотируемая авиация определяют органы военного управления.

"Это решение принимается чрезвычайно быстро - мы же не знаем куда именно полетят ракеты и другие воздушные средства", - добавил он.