Літак зіштовхнувся з пожежною машиною при зльоті у Нью-Йорку: постраждали 60 осіб

07:30 23.03.2026 Пн
2 хв
Зіткнення сталось на злітно-посадковій смузі аеропорту Ла-Гуардія
Маловічко Юлія

Пізно ввечері 22 березня літак авіакомпанії Air Canada зіткнувся з пожежною машиною на злітній смузі в аеропорту Ла-Гуардія, що знаходиться в Нью-Йорку. Мінімум 60 осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Mirror.

Читайте також: Переплутали з дроном. Російська ППО збила літак під Москвою, - ЗМІ

Внаслідок НП аеропорт був закритий, повідомила влада.

За даними AeroCrewNews та NYCFireWire, зіткнення сталося на злітно-посадковій смузі 4 у термінальній зоні авіакомпанії Delta близько 23:37. На місце події було направлено всі підрозділи FDNY.

Служби екстреної допомоги продовжують працювати над забезпеченням безпеки району. Пасажири та персонал аеропорту описують ситуацію як хаотичну, рейси затримуються або скасовуються.

Повідомлення свідчать, що аеропорт залишатиметься закритим до 14:00 понеділка, що спричинить серйозні перебої в русі одного з найжвавіших транспортних вузлів Нью-Йорка.

Причина зіткнення розслідується. Влада поки що не розголошує особи та стан постраждалих.

На відео з соціальних мереж видно, що на злітній смузі навколо літака знаходяться, ймовірно, машини екстреної допомоги. В іншій публікації в соціальних мережах можна побачити десятки людей, які стоять на злітній смузі.

Також було помічено значні пошкодження кабіни пілота та передньої частини літака.

Нагадаємо, 28 лютого у Болівії поблизу Ла-Паса розбився військовий літак із щойно надрукованими грошима, внаслідок чого загинули щонайменше 15 людей.

Ще повідомлялось, що у міжнародному аеропорту Мехіко два пасажирські літаки ледь не зіткнулися через помилку диспетчера.

Більше по темі:
Нью-Йорк
Новини
Радбез ООН збереться в понеділок, щоб обговорити ракетний терор Росії проти України
Радбез ООН збереться в понеділок, щоб обговорити ракетний терор Росії проти України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО