Самолет столкнулся с пожарной машиной при взлете в Нью-Йорке: пострадали 60 человек

07:30 23.03.2026 Пн
2 мин
Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ла-Гуардия
Маловичко Юлия

Поздно вечером 22 марта самолет авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной на взлетной полосе в аэропорту Ла-Гуардия, что находится в Нью-Йорке. Минимум 60 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Mirror.

Читайте также: Перепутали с дроном. Российская ПВО сбила самолет под Москвой, - СМИ

В результате ЧП аэропорт был закрыт, сообщили власти.

По данным AeroCrewNews и NYCFireWire, столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе 4 в терминальной зоне авиакомпании Delta около 23:37. На место происшествия были направлены все подразделения FDNY.

Службы экстренной помощи продолжают работать над обеспечением безопасности района. Пассажиры и персонал аэропорта описывают ситуацию как хаотичную, рейсы задерживаются или отменяются.

Сообщения гласят, что аэропорт будет оставаться закрытым до 14:00 понедельника, что повлечет серьезные перебои в движении одного из самых оживленных транспортных узлов Нью-Йорка.

Причина столкновения расследуется. Власти пока не разглашают личности и состояние пострадавших.

На видео из социальных сетей видно, что на взлетной полосе вокруг самолета находятся, вероятно, машины экстренной помощи. В другой публикации в социальных сетях можно увидеть десятки людей, которые стоят на взлетной полосе.

Также были замечены значительные повреждения кабины пилота и передней части самолета.

Напомним, 28 февраля в Боливии вблизи Ла-Паса разбился военный самолет с только что напечатанными деньгами, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

Еще сообщалось, что в международном аэропорту Мехико два пассажирских самолета едва не столкнулись из-за ошибки диспетчера.

