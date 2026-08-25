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Літак ВПС США прилетів до Москви: що відомо про загадковий рейс

13:04 25.08.2026 Вт
2 хв
Як цю подію прокоментували в Кремлі?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Boeing C-17 Globemaster III (wikipedia.org)

25 серпня в російському аеропорту "Внуково" приземлився американський військовий літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FlightRadar.

Завдяки сервісу для відстеження польотів літаків у режимі реального часу стало відомо, що йдеться про американський Boeing C-17 Globemaster III.

Також уже відомий його бортовий номер - RCH4555.

Літак вирушив із Риги та здійснив посадку в московському аеропорту "Внуково".

Американський Boeing C-17 Globemaster III уже в Москві (Фото: flightradar24.com)

Варто зазначити, що перед цим він прибув до столиці Латвії з американського міста Кемп-Спрінгс, де розташована авіабаза Ендрюс.

До речі, саме там базується президентський літак США Air Force One.

Що кажуть у Кремлі

З офіційною заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Володимира Путіна - Дмитро Пєсков.

За словами останнього, влада РФ не має у своєму розпорядженні інформації про прибуття літака ВПС США до Москви.

Спікер Кремля стверджує, що планів щодо зустрічі з представниками адміністрації США цього тижня також немає.

Що відомо про Boeing C-17 Globemaster III

Це важкий американський військово-транспортний літак, призначений передусім для перевезення військ, техніки та вантажів на великі відстані.

Його виробником є Boeing, а на озброєння ВПС США він почав надходити у 1993 році.

Найважливіші характеристики:

  • Призначення: стратегічні та тактичні авіаперевезення, перекидання військ і техніки, десантування, медична евакуація та гуманітарні місії.
  • Вантажопідйомність: до 77,5 тонни вантажу. Літак може перевозити, зокрема, важку військову техніку та великогабаритні вантажі.
  • Особовий склад: може перевозити до 102 військовослужбовців або десантників.
  • Екіпаж: лише 3 людини - два пілоти та борттехнік із завантаження (loadmaster).
  • Двигуни: чотири турбовентиляторні Pratt & Whitney F117-PW-100, кожен із тягою близько 18,3 тонни.
  • Швидкість: близько 850 км/год, або Mach 0,74.
  • Довжина: 53 метри; розмах крил - близько 51,8 метра.
  • Дальність: із максимальним навантаженням - близько 4 400 км без дозаправлення; під час польоту літак може дозаправлятися в повітрі, що суттєво збільшує дальність.
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