Літак ВПС США прилетів до Москви: що відомо про загадковий рейс

25 серпня в російському аеропорту "Внуково" приземлився американський військовий літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FlightRadar.
Завдяки сервісу для відстеження польотів літаків у режимі реального часу стало відомо, що йдеться про американський Boeing C-17 Globemaster III.
Також уже відомий його бортовий номер - RCH4555.
Літак вирушив із Риги та здійснив посадку в московському аеропорту "Внуково".
Американський Boeing C-17 Globemaster III уже в Москві (Фото: flightradar24.com)
Варто зазначити, що перед цим він прибув до столиці Латвії з американського міста Кемп-Спрінгс, де розташована авіабаза Ендрюс.
До речі, саме там базується президентський літак США Air Force One.
З офіційною заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Володимира Путіна - Дмитро Пєсков.
За словами останнього, влада РФ не має у своєму розпорядженні інформації про прибуття літака ВПС США до Москви.
Спікер Кремля стверджує, що планів щодо зустрічі з представниками адміністрації США цього тижня також немає.
Це важкий американський військово-транспортний літак, призначений передусім для перевезення військ, техніки та вантажів на великі відстані.
Його виробником є Boeing, а на озброєння ВПС США він почав надходити у 1993 році.
Найважливіші характеристики:
До речі, нещодавно глава МЗс РФ Сергій Лавров запідозрив США в ударах по території РФ та почав добиватися "пояснень".
Також стало відомо, яку вимогу російський дипломат висунув главі Держдепу США Марко Рубіо щодо України.