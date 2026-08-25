Благодаря сервису для отслеживания полетов самолетов в режиме реального времени стало известно, что речь идет об американском Boeing C-17 Globemaster III.

Также уже известен его бортовой номер - RCH4555.

Самолет отправился из Риги и совершил посадку в московском аэропорту "Внуково".

Американский Boeing C-17 Globemaster III уже в Москве (Фото: flightradar24.com)

Стоит отметить, что перед этим он прибыл в столицу Латвии из американского города Кэмп Спрингс, где расположена авиабаза Эндрюс.

Кстати, именно там базируется президентский самолет США Air Force One.

Что говорят в Кремле

С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Владимира Путина - Дмитрий Песков.

По словам последнего, у властей РФ нет никакой информации о прибытии самолета ВВС США в Москву.

Спикер Кремля утверждает, что планов встреч с представителями администрации США на этой неделе также нет.

Что известно о Boeing C-17 Globemaster III

Это тяжелый американский военно-транспортный самолет, предназначенный, прежде всего, для перевозки войск, техники и грузов на большие расстояния.

Его производителем является Boeing, а на вооружение ВВС США он начал поступать в 1993 году.

Важнейшие характеристики: