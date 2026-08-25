RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Самолет ВВС США прилетел в Москву: что известно о загадочном рейсе

13:04 25.08.2026 Вт
2 мин
Как это событие прокомментировали в Кремле?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Boeing C-17 Globemaster III (wikipedia.org)

25 августа в российском аэропорту "Внуково" приземлился американский военный самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FlightRadar.

Благодаря сервису для отслеживания полетов самолетов в режиме реального времени стало известно, что речь идет об американском Boeing C-17 Globemaster III.

Также уже известен его бортовой номер - RCH4555.

Самолет отправился из Риги и совершил посадку в московском аэропорту "Внуково".

Американский Boeing C-17 Globemaster III уже в Москве (Фото: flightradar24.com)

Стоит отметить, что перед этим он прибыл в столицу Латвии из американского города Кэмп Спрингс, где расположена авиабаза Эндрюс.

Кстати, именно там базируется президентский самолет США Air Force One.

Что говорят в Кремле

С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Владимира Путина - Дмитрий Песков.

По словам последнего, у властей РФ нет никакой информации о прибытии самолета ВВС США в Москву.

Спикер Кремля утверждает, что планов встреч с представителями администрации США на этой неделе также нет.

Что известно о Boeing C-17 Globemaster III

Это тяжелый американский военно-транспортный самолет, предназначенный, прежде всего, для перевозки войск, техники и грузов на большие расстояния.

Его производителем является Boeing, а на вооружение ВВС США он начал поступать в 1993 году.

Важнейшие характеристики:

  • Назначение: стратегические и тактические авиаперевозки, переброска войск и техники, десантирование, медицинская эвакуация и гуманитарные миссии.
  • Грузоподъемность: до 77,5 тонн груза. Самолет может перевозить, в частности, тяжелую военную технику и крупногабаритные грузы.
  • Личный состав: может перевозить до 102 военнослужащих или десантников.
  • Экипаж: всего 3 человека - два пилота и борттехник по загрузке (loadmaster).
  • Двигатели: четыре турбовентиляторных Pratt&Whitney F117-PW-100, каждый с тягой около 18,3 тонны.
  • Скорость: около 850 км/ч или Mach 0,74.
  • Длина: 53 метра; размах крыльев - около 51,8 метра.
  • Дальность: с максимальной нагрузкой - около 4 400 км без дозаправки; во время полета самолет может дозаправляться в воздухе, что существенно увеличивает дальность.
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМосква