Самолет ВВС США прилетел в Москву: что известно о загадочном рейсе

25 августа в российском аэропорту "Внуково" приземлился американский военный самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FlightRadar.
Благодаря сервису для отслеживания полетов самолетов в режиме реального времени стало известно, что речь идет об американском Boeing C-17 Globemaster III.
Также уже известен его бортовой номер - RCH4555.
Самолет отправился из Риги и совершил посадку в московском аэропорту "Внуково".
Американский Boeing C-17 Globemaster III уже в Москве (Фото: flightradar24.com)
Стоит отметить, что перед этим он прибыл в столицу Латвии из американского города Кэмп Спрингс, где расположена авиабаза Эндрюс.
Кстати, именно там базируется президентский самолет США Air Force One.
С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Владимира Путина - Дмитрий Песков.
По словам последнего, у властей РФ нет никакой информации о прибытии самолета ВВС США в Москву.
Спикер Кремля утверждает, что планов встреч с представителями администрации США на этой неделе также нет.
Это тяжелый американский военно-транспортный самолет, предназначенный, прежде всего, для перевозки войск, техники и грузов на большие расстояния.
Его производителем является Boeing, а на вооружение ВВС США он начал поступать в 1993 году.
Важнейшие характеристики:
Кстати, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заподозрил США в ударах по территории РФ и начал добиваться "объяснений".
Также стало известно, какое требование российский дипломат выдвинул главе Госдепа США Марко Рубио в отношении Украины.