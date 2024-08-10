UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Літак Трампа аварійно приземлився на шляху до Монтани через технічні проблеми

Фото: кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Літак кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа здійснив аварійну посадку через виявлені на борту технічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

У п'ятницю ввечері Трамп вилетів до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу та змістити сенатора-демократа від штату Джона Тестера.

Однак у польоті в літака виникли технічні проблеми і він приземлився в аеропорту Біллінгса.

Передвиборчий штаб оприлюднив відео Трампа після приземлення. У ньому він сказав, що радий бути в Монтані, але нічого не згадав про інцидент.

Політик продовжив свій шлях до Бозмену приватним літаком. Мітинг кандидата запланований на вечір п'ятниці за місцевим часом у Державному університеті Монтани.

Президентські вибори у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Нещодавно чинний президент, демократ Джо Байден зняв свою кандидатуру з перегонів після того, як програв дебати Трампу. Новим кандидатом від Демократичної партії було обрано Камалу Гарріс.

Згідно з останнім соцопитуванням Ipsos, Гарріс випереджає Трампа на 5%. Натомість за опитуванням CBS News/YouGov, кандидати мають рівні шанси на перемогу.

Трамп і Гарріс погодилися зустрітися на дебатах в ефірі телеканалу ABC News на початку вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп