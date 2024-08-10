Самолет Трампа аварийно приземлился по пути в Монтану из-за технических проблем

В пятницу вечером Трамп вылетел в Бозмен, штат Монтана, чтобы принять участие в предвыборном митинге и сместить сенатора-демократа от штата Джона Тестера.

Однако в полете у самолета возникли технические проблемы, и борт приземлился в аэропорту Биллингса.

Предвыборный штаб обнародовал видео Трампа после приземления. В нем он сказал, что рад быть в Монтане, но ничего не упомянул об инциденте.

Политик продолжил свой путь в Бозмен на частном самолете. Митинг кандидата запланирован на вечер пятницы по местному времени в Государственном университете Монтаны.