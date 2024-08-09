Гарріс випереджає Трампа на 5% на виборах президента США, - опитування
Демократка Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США, які відбудуться 5 листопада, з результатом 42% проти 37%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з результатами опитування Ipsos, Гарріс збільшила свою перевагу з липня, коли в опитуванні Reuters/Ipsos її відрив від Трампа становив 37% проти 34%. Загальнонаціональне опитування, проведене з 2 по 7 серпня серед 2 045 дорослих американців, також показало, що 4% опитаних підтримують незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого, що на 6% менше порівняно з липнем.
Додатково, в окремому опитуванні Ipsos з'ясувалося, що Гарріс випереджає Трампа в ключових штатах, де вибори будуть найбільш напруженими, як-от Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин. У цих штатах Гарріс отримує 42% голосів порівняно з 40% у Трампа, хоча дані щодо окремих штатів не уточнюються.
Гарріс розпочала свою передвиборчу кампанію 21 липня після того, як 81-річний президент Джо Байден згорнув свою кампанію і підтримав її після невдалого виступу на дебатах 27 червня проти Трампа.
До цього опитування Reuters/Ipsos показували рівність між Байденом і Трампом, хоча Байден показував гірші результати порівняно з виборами 2020 року, коли він переміг Трампа.
Передісторія
Гарріс розпочала свою передвиборчу кампанію після того, як президент США Джо Байден вирішив не висувати свою кандидатуру внаслідок невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом.
Після дебатів серед демократів і прихильників Байдена виникла паніка, оскільки всі почали сумніватися в його здатності здобути перемогу на майбутніх виборах.
Нещодавно Гарріс офіційно була висунута кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Вона також увійшла в історію як перша жінка з кольоровою шкірою, яка стала переможницею у президентській номінації від основної партії.
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