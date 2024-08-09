Гарріс випереджає Трампа на 5% на виборах президента США, - опитування

Демократка Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США, які відбудуться 5 листопада, з результатом 42% проти 37%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з результатами опитування Ipsos, Гарріс збільшила свою перевагу з липня, коли в опитуванні Reuters/Ipsos її відрив від Трампа становив 37% проти 34%. Загальнонаціональне опитування, проведене з 2 по 7 серпня серед 2 045 дорослих американців, також показало, що 4% опитаних підтримують незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого, що на 6% менше порівняно з липнем.

Додатково, в окремому опитуванні Ipsos з'ясувалося, що Гарріс випереджає Трампа в ключових штатах, де вибори будуть найбільш напруженими, як-от Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин. У цих штатах Гарріс отримує 42% голосів порівняно з 40% у Трампа, хоча дані щодо окремих штатів не уточнюються.

Гарріс розпочала свою передвиборчу кампанію 21 липня після того, як 81-річний президент Джо Байден згорнув свою кампанію і підтримав її після невдалого виступу на дебатах 27 червня проти Трампа.

До цього опитування Reuters/Ipsos показували рівність між Байденом і Трампом, хоча Байден показував гірші результати порівняно з виборами 2020 року, коли він переміг Трампа.