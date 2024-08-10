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Літак Трампа аварійно приземлився на шляху до Монтани через технічні проблеми

Монтана, США, Субота 10 серпня 2024 04:23
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Літак Трампа аварійно приземлився на шляху до Монтани через технічні проблеми Фото: кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Літак кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа здійснив аварійну посадку через виявлені на борту технічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

У п'ятницю ввечері Трамп вилетів до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу та змістити сенатора-демократа від штату Джона Тестера.

Однак у польоті в літака виникли технічні проблеми і він приземлився в аеропорту Біллінгса.

Передвиборчий штаб оприлюднив відео Трампа після приземлення. У ньому він сказав, що радий бути в Монтані, але нічого не згадав про інцидент.

Політик продовжив свій шлях до Бозмену приватним літаком. Мітинг кандидата запланований на вечір п'ятниці за місцевим часом у Державному університеті Монтани.

Президентські вибори у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Нещодавно чинний президент, демократ Джо Байден зняв свою кандидатуру з перегонів після того, як програв дебати Трампу. Новим кандидатом від Демократичної партії було обрано Камалу Гарріс.

Згідно з останнім соцопитуванням Ipsos, Гарріс випереджає Трампа на 5%. Натомість за опитуванням CBS News/YouGov, кандидати мають рівні шанси на перемогу.

Трамп і Гарріс погодилися зустрітися на дебатах в ефірі телеканалу ABC News на початку вересня.

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