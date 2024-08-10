Літак Трампа аварійно приземлився на шляху до Монтани через технічні проблеми

Літак кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа здійснив аварійну посадку через виявлені на борту технічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

У п'ятницю ввечері Трамп вилетів до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу та змістити сенатора-демократа від штату Джона Тестера.

Однак у польоті в літака виникли технічні проблеми і він приземлився в аеропорту Біллінгса.

Передвиборчий штаб оприлюднив відео Трампа після приземлення. У ньому він сказав, що радий бути в Монтані, але нічого не згадав про інцидент.

Message from President Trump pic.twitter.com/5zaCYtXhUk — Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 9, 2024

Політик продовжив свій шлях до Бозмену приватним літаком. Мітинг кандидата запланований на вечір п'ятниці за місцевим часом у Державному університеті Монтани.