Літак Трампа аварійно приземлився на шляху до Монтани через технічні проблеми
Літак кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа здійснив аварійну посадку через виявлені на борту технічні проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).
У п'ятницю ввечері Трамп вилетів до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу та змістити сенатора-демократа від штату Джона Тестера.
Однак у польоті в літака виникли технічні проблеми і він приземлився в аеропорту Біллінгса.
Передвиборчий штаб оприлюднив відео Трампа після приземлення. У ньому він сказав, що радий бути в Монтані, але нічого не згадав про інцидент.
Message from President Trump pic.twitter.com/5zaCYtXhUk— Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 9, 2024
Політик продовжив свій шлях до Бозмену приватним літаком. Мітинг кандидата запланований на вечір п'ятниці за місцевим часом у Державному університеті Монтани.
Президентські вибори у США
Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
Нещодавно чинний президент, демократ Джо Байден зняв свою кандидатуру з перегонів після того, як програв дебати Трампу. Новим кандидатом від Демократичної партії було обрано Камалу Гарріс.
Згідно з останнім соцопитуванням Ipsos, Гарріс випереджає Трампа на 5%. Натомість за опитуванням CBS News/YouGov, кандидати мають рівні шанси на перемогу.
Трамп і Гарріс погодилися зустрітися на дебатах в ефірі телеканалу ABC News на початку вересня.
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