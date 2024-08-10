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Самолет Трампа аварийно приземлился по пути в Монтану из-за технических проблем

Монтана, США, Суббота 10 августа 2024 04:23
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Самолет Трампа аварийно приземлился по пути в Монтану из-за технических проблем Фото: кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Самолет кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершил аварийную посадку из-за обнаруженных на борту технических проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

В пятницу вечером Трамп вылетел в Бозмен, штат Монтана, чтобы принять участие в предвыборном митинге и сместить сенатора-демократа от штата Джона Тестера.

Однако в полете у самолета возникли технические проблемы, и борт приземлился в аэропорту Биллингса.

Предвыборный штаб обнародовал видео Трампа после приземления. В нем он сказал, что рад быть в Монтане, но ничего не упомянул об инциденте.

Политик продолжил свой путь в Бозмен на частном самолете. Митинг кандидата запланирован на вечер пятницы по местному времени в Государственном университете Монтаны.

Президентские выборы в США

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Недавно действующий президент, демократ Джо Байден снял свою кандидатуру с гонки после того, как проиграл дебаты Трампу. Новым кандидатом от Демократической партии была избрана Камала Харрис.

Согласно последнему соцопросу Ipsos, Харрис опережает Трампа на 5%. Впрочем, согласно опросу CBS News/YouGov, кандидаты имеют равные шансы на победу.

Трамп и Харрис согласились встретиться на дебатах в эфире телеканала ABC News в начале сентября.

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