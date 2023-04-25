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Британська розвідка пояснила скорочення втрат російської армії на 30%

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 09:05
Британська розвідка пояснила скорочення втрат російської армії на 30% Фото: російська армія перейшла в оборону (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, цифри, опубліковані Генеральним штабом України, свідчать про скорочення щоденних втрат російських військ із 776 у березні до 568 у квітні.

"Розвідка Міністерства оборони (Великобританії) не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, вірна", - йдеться у повідомленні.

За даними британкою розвідки, втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла своєї мети, і російські сили тепер зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія в очікуванні наступу ЗСУ побудувала три лінії оборони.

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