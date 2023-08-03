Літак Пригожина знову прилетів до Білорусі, - "Гаюн"

"Сьогодні о 8:55 на військовий аеродром Мачуліщі із Санкт-Петербурга знову прилетів бізнес-джет, пов'язаний зі структурами ПВК "Вагнера", з реєстр. номером RA-02878", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у моніторинговій групі, саме цей літак прилітає до Білорусі втретє. Він є не основним літаком Пригожина, а основний після візиту до Білорусі з 19 липня стоїть у Москві.

У "Гаюн" уточнюють, що ще один бізнес-джет прилетів до Мачулищ із Росії.

"Також на військовий аеродром Мачуліщі о 09:20 сів ще один приватний літак - Beech C90GTi King Air з реєстр. номером RA-07893 рейсом з Шереметьєво", - додають в групі.

Поїздки Пригожина до Білорусі

Після невдалого бунту найманців ПВК "Вагнера" 24 червня, коли вони не змогли дійти до Москви 200 км, засновник ПВК Євген Пригожин погодився на умови Кремля нібито "піти в Білорусь" в обмін на те, що проти нього буде закрито кримінальну справу. До цього Пригожин прилітав до Білорусі 27 червня, 1 липня і 11 липня, коли Пригожин ночував у наметовому таборі під Осиповичами та 18 липня.