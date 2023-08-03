RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самолет Пригожина снова прилетел в Беларусь, - "Гаюн"

Фото: основатель ЧВК "Вагнера Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгений Пригожин снова прилетел в Беларусь. Это его уже шестая поездка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Сегодня в 8:55 на военный аэродром Мачулищи из Санкт-Петербурга вновь прилетел бизнес-джет, связанный со структурами ЧВК "Вагнера", с рег. номером RA-02878", - говорится в сообщении.

Как уточняют в мониторинговой группе, конкретно этот самолет прилетает в Беларусь в третий раз. Он является не основным самолетом Пригожина, а основной после визита в Беларусь с 19 июля стоит в Москве.

В "Гаюн" уточняют, что еще один бизнес-джет прилетел в Мачулищи из России.

"Также на военный аэродром Мачулищи в 09:20 сел еще один частный самолет - Beech C90GTi King Air с рег. номером RA-07893 рейсом из Шереметьево", - добавляют в группе.

Поездки Пригожина в Беларусь

После неудавшегося бунта наемников ЧВК "Вагнера" 24 июня, когда они не смогли дойти до Москвы 200 км, основатель ЧВК Евгений Пригожин согласился на условия Кремля якобы "уйти в Беларусь" в обмен на то, что против него будет закрыто уголовное дело. До этого Пригожин прилетал в Беларусь 27 июня1 июля и 11 июля, когда он ночевал в палаточном лагере под Осиповичами и 18 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЕвгений Пригожин