Самолет Пригожина снова прилетел в Беларусь, - "Гаюн"

"Сегодня в 8:55 на военный аэродром Мачулищи из Санкт-Петербурга вновь прилетел бизнес-джет, связанный со структурами ЧВК "Вагнера", с рег. номером RA-02878", - говорится в сообщении.

Как уточняют в мониторинговой группе, конкретно этот самолет прилетает в Беларусь в третий раз. Он является не основным самолетом Пригожина, а основной после визита в Беларусь с 19 июля стоит в Москве.

В "Гаюн" уточняют, что еще один бизнес-джет прилетел в Мачулищи из России.

"Также на военный аэродром Мачулищи в 09:20 сел еще один частный самолет - Beech C90GTi King Air с рег. номером RA-07893 рейсом из Шереметьево", - добавляют в группе.

Поездки Пригожина в Беларусь

После неудавшегося бунта наемников ЧВК "Вагнера" 24 июня, когда они не смогли дойти до Москвы 200 км, основатель ЧВК Евгений Пригожин согласился на условия Кремля якобы "уйти в Беларусь" в обмен на то, что против него будет закрыто уголовное дело. До этого Пригожин прилетал в Беларусь 27 июня, 1 июля и 11 июля, когда он ночевал в палаточном лагере под Осиповичами и 18 июля.