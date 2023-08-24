Літак Пригожина могли збити ракетою класу "повітря-земля", - Reuters

В Сполучених Штатах Америки вважають, що авіакатастрофа, в якій загинув ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу "земля-повітря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

Як пише видання, за словами двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, ймовірно літак з Пригожиним було збито ракетою класу "замля-повітря", яку випустили з території Росії.

"Чиновники, які говорили на умовах анонімності з огляду на чутливість цього питання, підкреслили, що ця інформація все ще є попередньою і перебуває на стадії перевірки", - додає Reuters.

Аварія літака Пригожина

Вчора, 23 серпня, сталась авіакатастрофа на території Тверської області Російської Федерації внаслідок якої загинули 10 людей. Пізніше, як повідомила Росавіація, серед пасажирів був голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожина. Водночас офіційно смерть ватажка "найманців" не підтвердили.

Як розповідають експерти, ймовірно, до ліквідації Пригожина причетні російський диктатор Володимир Путін або ж міністр оборони Росії Сергій Шойгу та голова Генштабу Валерій Герасімов. Перший вже заявляв про те, що ніколи не зможе вибачити зраду. Останні двоє могли ліквідувати Пригожина в якості публічної страти й демонстрації власної влади.

Детальніше про ліквідацію ватажка ПВК "Вагнера" можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.