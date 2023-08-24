Кінець Пригожина. Хто стоїть за його ліквідацією і що чекає на Росію Путіна

За два місяці після невдалого заколоту в Росії розбився літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Зважаючи на все, він загинув, що багато хто розцінює як показову помсту Володимира Путіна.

Про ліквідацію Пригожина, можливі наслідки і про те, до чого варто готуватися російському президенту, - у матеріалі РБК-Україна.

Падіння Пригожина

Увечері 23 серпня близько 18:11 бізнес-джет Embraer Legacy 600 з бортовим номером RA-02795, який прямував маршрутом Москва - Санкт-Петербург, зник з радарів. За деякий час у мережі з'явилися відео та перші повідомлення про катастрофу.

Увага! На відео ненормативна лексика.

Літак упав біля селища Куженкино Бологівського району Тверської області. Російські паблики писали, що перед падінням очевидці чули два вибухи в небі. Уламки розкидало на кілька кілометрів, частина впала на залізничну станцію. Цивільні та будівлі не постраждали.

Зазначимо, селище знаходиться недалеко від озера Валдай, де є резиденція російського президента Володимира Путіна. Приблизно за 50 кілометрів від місця аварії - військова авіабаза та системи ППО.

Також одразу з'явилася інформація про те, що бізнес-джет належав засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. За даними онлайн-видання "Важливі історії", на лайнері Embraer Legacy 600 той літав до Мінська після червневого заколоту. З 2019 року борт перебував під санкціями США.

В результаті загинули всі 10 осіб, які перебували на літаку, - 3 члени екіпажу та 7 пасажирів.

Хто був у літаку

За даними Росавіації, Пригожин значився у списку пасажирів. Разом із ним летіли:

Дмитро Уткін - один із засновників ПВК "Вагнера"

Валерій Чекалов - заступник Пригожина у ПВК (відповідав за внутрішню безпеку)

Євген Макарян - бойовик ПВК (перебуває у списках сайту "Миротворець")

Олександр Тотмін - бойовик ПВК (перебуває у списках сайту "Миротворець")

Сергій Пропустін - бойовик ПВК (перебуває у списках сайту "Миротворець")

Микола Матусєєв - ймовірно, теж бойовик "Вагнера"

Як писав російський журналіст Андрій Захаров із посиланням на джерела, 23 серпня Пригожин разом із командним складом ПВК справді вилетів до Росії з Африки.

Повідомлялося, що тіла загиблих сильно постраждали і не піддаються візуальному упізнанню. Водночас Telegram-пабліки пишуть, що тіло Пригожина впізнали в обласному морзі Твері за відсутністю пальця. Також за зростом та татуюванням упізнали його соратника Дмитра Уткіна.

Версій наразі декілька

Російське слідство розглядає всі версії, у тому числі помилку пілота, технічні несправності та зовнішній вплив. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Прямо зараз форсується версія про підрив. Нібито вибухівка могла бути закладена у шасі. Повідомляється, що вибух стався біля нього, внаслідок чого відірвало крило, яке вдарило у стабілізатор. Цим пояснюють моменти про те, що перед падінням борт то знижувався, то набирав висоту.

Від вибухової розгерметизації всі, хто був усередині, миттєво знепритомніли. Нібито тому екіпаж не зміг доповісти про подію.

Фото: рятувальники на місці аварії літака (Getty Images)

Також відомо, що слідство допитає всіх, хто мав доступ до ангару, де перед вильотом Embraer Legacy кілька днів перебував на ремонті. Один із ймовірних підозрюваних - Артем Степанов. Це особистий пілот Пригожина, який пішов у відпустку та перед інцидентом поїхав на Камчатку. Наразі його активно шукають правоохоронні органи. За словами брата, Степанов пішов у похід і з ним немає зв'язку три дні.

Зазначимо, Степанов також є колишнім засновником компанії "МНТ Аеро", яка володіє цим літаком.

Що стосується можливої технічної несправності, то бразильська компанія Embraer каже про хороші показники безпеки у моделі Legacy 600. З 2002 року було випущено майже 300 одиниць, і за цей період сталася лише одна катастрофа, коли у 2006-му Legacy 600 зіткнувся в небі з Boeing 737-800 авіакомпанії Gol.

Embraer каже, що не надає послуги з обслуговування Legacy 600 з 2019 року. І дотримується міжнародних санкцій проти РФ, тобто не обслуговує російські літаки.

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко не виключає, що зрештою технічна несправність стане офіційною версією.

"Я майже впевнений, що вони скажуть, що через західні санкції проти російської авіації не було доступу до якихось запчастин і деталей. Тому літак у повітрі спалахнув, вибухнув, упав і так далі. Я думаю, що на цьому в принципі буде і все пояснення", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Опитані виданням експерти схиляються до третьої версії - по бізнес-джету Пригожина відпрацювала ППО. Зазначимо, напередодні про це говорили так звані Z-паблік. Зокрема, близькі до ПВК "Вагнера" канали повідомили, що літак збили із підвідомчого міноборони РФ зенітно-ракетного комплексу. Оскільки неподалік місця краху розгорнуто C-300.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Legacy 600 збили з "Бука" або С-300/400, які прикривають Москву.

"Ми бачили, як падав літак, за ним був шлейф від палаючого двигуна. Швидше за все, ураження було безпосередньо по ньому. "Бук", наприклад, орієнтується на перехоплення по траєкторії, тобто ураження було б по кабіні пілотів. У даному випадку ураження великою кількістю елементів по двигуну та фюзеляжу, швидше за все, говорить про С-300 або С-400", - стверджує він.

Видання Financial Times із посиланням на неназваного західного чиновника пише про наявність даних про те, що літак Пригожина збив російський комплекс ППО.

Реакції на інцидент

Одна з перших реакцій на ліквідацію Пригожина надійшла із США. Президент Джо Байден висловив припущення, що за нею може стояти особисто Володимир Путін. І нагадав, що ще у липні попереджав про можливі наслідки "вагнерівського" заколоту.

"Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", - додав він.

Спікер уряду Франції Олів'є Веран заявив про "обґрунтовані сумніви" щодо причин авіакатастрофи. І погодився зі словами американського президента про те, що в Росії мало що відбувається без відома Путіна.

А міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила: з "Вагнером" чи без, Москва продовжить свою "цинічну гру" не лише в Україні, а й у країнах Африки.

Фото: президент Володимир Зеленський відкинув спекуляції про нібито причетність України (president.gov.ua)

На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, ліквідація Пригожина могла бути сигналом політичним опонентам Путіна та російській еліті.

"Очевидно, що Путін нікому не прощає власного звіриного страху - що обнулив його в червні 2023-го - і чекав на момент. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок у той момент, коли повірив у дивні "гарантії Лукашенка" і в не менш абсурдне "чесне слово" Путіна", - написав він у Twitter.

Президент Володимир Зеленський відкинув спекуляції щодо можливої причетності України.

"Ми не маємо відношення до цієї ситуації, це точно. Думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення", - сказав він.

Путін чи Шойгу/Герасимов? Хто може стояти за ліквідацією Пригожина

Зазначимо, літак із ватажками "Вагнера" впав саме через два місяці після так званого "маршу справедливості" на Москву. У червні Пригожин після нібито ударів по вагнерівських таборах захопив командний центр у Ростові і направив колони на столицю.

Дорогою найманці збили кілька гелікоптерів і літак, які намагалися їх зупинити. "Вагнерівцям" вдалося пройти сотні кілометрів, але в результаті за участю білоруського диктатора Олександра Лукашенка конфлікт, начебто, був вичерпаний. Частину бойовиків перекинули до Білорусі під гарантії Лукашенка, іншим Путін дав можливість перейти на армійські контракти або повернутися додому.

Тепер же багато хто згадує, як в одному з інтерв'ю президент Росії казав, що не зможе пробачити лише зраду. А 24 червня саме це слово він використав на адресу ватажків "Вагнера".

Фото: за ліквідацією Пригожина можуть стояти Володимир Путін чи Сергій Шойгу із Валерієм Герасимовим (Getty Images)

"Це не якийсь нещасний випадок, це стовідсоткова ліквідація. Можна сказати, вчора Путін демонстративно відзначив два місяці походу на Москву. Чому через два місяці? Ліквідація Пригожина була питанням часу. Можливо, вони міркували, як це краще реалізувати", - зазначив експерт Олександр Коваленко у розмові з РБК-Україна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підкреслюють, що, швидше за все, Путін наказав військовому командуванню збити літак у якості помсти за заколот. І без такого наказу ані міністр оборони Сергій Шойгу, ані начальник Генштабу Валерій Герасимов, з якими Пригожин мав перманентний конфлікт, навряд чи зважилися б на таку страту.

Хоча експерт Олександр Мусієнко впевнений, що мотиву Шойгу та Герасимова вже достатньо для показової помсти. Максимально публічної, щоб продемонструвати свою владу та вплив.

"Я думаю, що після недовіри Путін втратив авторитет і, можливо, навіть не впливає на багато процесів у Росії. Звичайно, якісь можливості у нього є, але зараз триває боротьба за владу між ФСБ-шним крилом і військовими. Тому Путін змушений змиритися з тим, що відбувається навколо нього, оскільки це є умовою збереження його президентства", - розповів він.

Як можуть розвиватися події в Росії

Мусієнко каже, що за логікою останніх подій рахунок 2:0 на користь Шойгу та Герасимова. Спочатку стало відомо про звільнення командувача Військово-космічних сил Сергія Суровікіна, який був людиною ФСБ у структурі військових, "яструбів", які виступали за знищення України. Зараз - знищення верхівки "Вагнера".

"Далі, очевидно, має бути відповідь ФСБ. Можливо, вони спробують зробити якісь дії на шкоду російським військам на території РФ. Наприклад, диверсії на якихось об'єктах з метою дискредитувати військове керівництво. У будь-якому випадку, я думаю, відповідь має бути", - вважає експерт.

За його словами, Путін все більше стає залежним від позиції так званого "колективного політбюро".

"Патрушев (секретар Радбезу, - ред.) та компанія намагаються впливати на процеси. Фактично йде боротьба за те, хто візьме владу після відходу Путіна. Тому з цієї точки зору загрози для Путіна, безумовно, існують", - додав він.

Фото: у Росії вже борються за владу після відходу Володимира Путіна (Getty Images)

Після новин про аварію літака Пригожина близькі до ПВК "Вагнера" пабліки розганяли погрози про те, що можуть повторити марш на Москву. Олександр Коваленко у цьому сумнівається. За його словами, ночі було достатньо, щоб у столиці розпочалися вуличні бої та спалахнула Фрунзенська набережна, на якій знаходяться будівлі міноборони.

"Найактивніша частина "вагнерівців" у Білорусі, без важкого озброєння. І після бравурних заяв у соціальних мережах нічого не було зроблено, щоб розпочати процес помсти за свого ватажка. Тому особливо нічого чекати не варто. "Вагнерівців" просто розосередили та знищили Пригожина", - зазначив експерт.

Натомість ті, хто підтримував засновника ПВК, нікуди не зникли. Але, на думку Коваленка, у пригожинського пулу недостатньо можливостей, щоб відкрито виступити проти Путіна. І на сьогодні немає такої людини, яка б приміряла на себе роль Пригожина.

"Він не зміг довести справу до кінця. Будь-яка революція повинна мати якийсь кінець. У червні його не було. Пригожин не зміг довести справу до фіналу, і це стало кінцем Пригожина", - наголосив він.

Що буде з "вагнерівцями"

Напередодні моніторингова група "Беларускі Гаюн" фіксувала аномальну активність, пов'язану із "Вагнером". Зокрема, вперше за місяць на аеродромі "Мачулищі" сів військово-транспортний літак Іл-76, а в таборі найманців спостерігалися перебої із зв'язком. Наразі бойовики не залишають країну, але ситуація, як зазначає "Гаюн", постійно змінюється.

Коваленко вважає, що після ліквідації Пригожина активізується інтеграція найманців до збройних сил РФ. Спочатку змусять підписати контракти тих, хто перебуває у Росії, а потім візьмуться за тих, хто у Білорусі.

"Їм не залишать вибору, тому що якщо вони не інтегруються до ЗС РФ, їх взагалі не існуватиме", - наголосив експерт.

Олександр Мусієнко припускає, що на чолі ПВК поставлять людей з міноборони, і "вагнерівці" стануть підконтрольними Шойгу. Після цього ті продовжать виконувати завдання і в Білорусі, і в Африці.

"Вони перейдуть під командування міноборони, оскільки всі приватні військові компанії "Шторм-Z", "Рись", "Ветерани", "Тигр" уже так чи інакше підпорядковані йому", - вважає він.

У будь-якому випадку ситуація з Пригожиним та його дітищем доводять, що ані гарантії Лукашенка, ані гарантії Путіна не варті й дірки від бублика.

"Все, що вони обіцяють, все заради "красного слівця". Їхні обіцянки не виконуються. Давно варто було зрозуміти, що за словами Лукашенка насправді не слідує жодних гарантій", - підсумував Мусієнко.