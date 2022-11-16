ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши, - CNN

Новина українською →
Среда 16 ноября 2022 06:09
Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши, - CNN Фото: Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши (defence-ua.com)
Автор: Олег Васкив

В воздушном пространстве Польши 15 ноября находился самолет НАТО. Он отследил ракету, упавшую на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, что цитирует военного представителя Альянса.

"Информация по радиолокационным следам [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше", - отметил чиновник.

Однако собеседник CNN не сказал, ни кто запустил ракету, отслеженную в Польше, ни откуда она была выпущена.

К слову, самолеты Альянса ведут регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что намерен убедиться в том, что будут выяснены все причины взрывов в Польше 15 ноября.

Ранее мы писали, что в коммюнике МИД Польши было объявлено официальное подтверждение - взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша Война России против Украины
NEWS
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму