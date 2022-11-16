Байден після екстреної зустрічі щодо вибухів у Польщі: Маю намір переконатися, що ми з'ясуємо причину
Президент США Джо Байден обговорив із лідерами країн Європейського союзу та "Великої сімки" вибух на території Польщі в селі Пшеводув внаслідок можливої ракетної атаки Росії. Сторони дійшли висновку щодо необхідності дочекатися результатів розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського лідера.
На екстреній зустрічі зі світовими лідерами з приводу інциденту та загибелі двох людей у Люблінському воєводстві на сході Польщі неподалік кордону з Україною Байден відзначив "прихильність Сполучених Штатів підтримці польського розслідування".
"Ми домовилися підтримати польське розслідування вибуху у сільській місцевості неподалік кордону з Україною. І я збираюся переконатися, що ми з'ясуємо, що саме сталося", - сказав американський президент.
Після цього світові лідери мають намір колективно визначити "наш наступний крок у міру розслідування".
"Серед людей за столом була повна одностайність", - наголосив Байден.
Крім того, на зустрічі обговорили нелюдські російські ракетні атаки, які Кремль застосовує у війні проти України, завдаючи ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі, додав президент США.
Раніше повідомлялося, що на тлі можливого удару РФ по Польщі 15 листопада президент США Байден екстрено зібрав лідерів G7 та Євросоюзу.
Нагадаємо, що в комюніке МЗС Польщі було оголошено офіційне підтвердження - вибух у селі Пшеводув був спричинений попаданням російської ракети.
При цьому президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність провести повне розслідування і наголосив, що НАТО перебуває в режимі підвищеної готовності.
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