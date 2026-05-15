Літак-амфібія, гвинтокрил Ка-27 та корабель: СБС завдали потужних ударів по росіянах

У ніч на 15 травня Сили безпілотних систем завдали серії ударів по військових об’єктах Росії та на окупованих територіях. Серед уражених цілей - літак-амфібія Бе-200 "Альтаір", гвинтокрил Ка-27, а також суховантаж із боєкомплектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.
За його словами, протягом ночі "Птахи" СБС завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об’єктах у глибокому тилу противника.
Удари наносилися по районах Таганрога, Єйська, тимчасово окупованого Криму, а також по об’єктах у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях, зокрема у Бердянську та Мелітополі.
Серед підтверджених уражень:
Як зазначив Бровді, знищені "Тор" і "Панцирь" стали 16-м та 17-м елементами російської ППО, ліквідованими силами СБС лише за період з 1 по 15 травня.
Загалом від початку операції "ППОпад" з грудня по травень Сили безпілотних систем знищили вже 153 одиниці російської протиповітряної оборони.
Із них 108 зенітно-ракетних комплексів, 39 радіолокаційних станцій та 6 комплексів радіоелектронної боротьби.
Також атаковано Рязанський нафтопереробний завод.
"Окремим масованим візитом ввічливості відпрацьовано Рязанський НПЗ сумісно з підрозділами глибинного ураження ССО, ГУР та інш. Кремлівська наливайка йде за треком Туапсе", - додав “Мадяр”.
Українські воїни регулярно завдають результативних ударів по військових об'єктах окупантів в глибокому тилу.
Так, нещодавно, у порту Приморськ було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібрів".
Також підрозділи СБС провели серію прицільних ударів по засобах ППО та об'єктах управління російської армії у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.