Літак-амфібія, гвинтокрил Ка-27 та корабель: СБС завдали потужних ударів по росіянах

10:36 15.05.2026 Пт
2 хв
Які ще "жирні" цілі уразили СБС сьогодні
aimg Ірина Глухова
Фото: літак-амфібія Бе-200 "Альтаір" (Getty Images)

У ніч на 15 травня Сили безпілотних систем завдали серії ударів по військових об’єктах Росії та на окупованих територіях. Серед уражених цілей - літак-амфібія Бе-200 "Альтаір", гвинтокрил Ка-27, а також суховантаж із боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.

Читайте також: СБС "осліпили" ворога на Донеччині: відео влучних ударів

За його словами, протягом ночі "Птахи" СБС завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об’єктах у глибокому тилу противника.

Удари наносилися по районах Таганрога, Єйська, тимчасово окупованого Криму, а також по об’єктах у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях, зокрема у Бердянську та Мелітополі.

Серед підтверджених уражень:

  • літак-амфібія Бе-200 у населеному пункті Морской (РФ);
  • гвинтокрил Ка-27 у тому ж районі;
  • зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" у Луганській області;
  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у тимчасово окупованому Криму;
  • суховантаж із боєкомплектом у Бердянську;
  • навчальний центр та тиловий пункт дислокації ворога у Луганській області.

Як зазначив Бровді, знищені "Тор" і "Панцирь" стали 16-м та 17-м елементами російської ППО, ліквідованими силами СБС лише за період з 1 по 15 травня.

Загалом від початку операції "ППОпад" з грудня по травень Сили безпілотних систем знищили вже 153 одиниці російської протиповітряної оборони.

Із них 108 зенітно-ракетних комплексів, 39 радіолокаційних станцій та 6 комплексів радіоелектронної боротьби.

Також атаковано Рязанський нафтопереробний завод.

"Окремим масованим візитом ввічливості відпрацьовано Рязанський НПЗ сумісно з підрозділами глибинного ураження ССО, ГУР та інш. Кремлівська наливайка йде за треком Туапсе", - додав “Мадяр”.

Удари по тилу РФ

Українські воїни регулярно завдають результативних ударів по військових об'єктах окупантів в глибокому тилу.

Так, нещодавно, у порту Приморськ було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібрів".

Також підрозділи СБС провели серію прицільних ударів по засобах ППО та об'єктах управління російської армії у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

