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Лисянский назвал причину взрыва на шахте "Схидкарбон"

Новости » Происшествия    27.04.2019 - 14:51
Лисянский назвал причину взрыва на шахте "Схидкарбон"
Фото: Павел Лисянский (РБК-Украина)

Взрыв на шахте в "ЛНР" произошел из-за повышенной концентрации метана

Причиной взрыва на шахте "Схидкарбон" на оккупированной части Луганской области стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает "112 Украина".

По его словам, на момент взрыва под землей была превышена концентрация метана.

"То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках. Нужно постоянно проводить профилактику, чтобы этого не произошло. Но это отвлекает людей, а их там немного. То есть, отвлекаясь, они занимались этими работами, а не добычей угля, владельцу шахты это не выгодно", - отметил Лисянский.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва на этой шахте погибли все 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей.

Отметим, в январе в результате взрыва на шахте под Павлоградом (Днепропетровская область) пострадали 5 человек, всего на момент взрыва на аварийном участке находилось 15 человек. Тогда на поверхность эвакуировали 182 шахтера. Вспышка метана произошла на глубине около 400 метров.

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