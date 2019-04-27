На шахте в "ЛНР" погибли все 17 горняков

Фото: российские спасатели на месте трагедии (twitter.com/glavalnr)

Взрыв на шахте в "ЛНР" произошел 25 апреля

В результате взрыва на шахте "Схидкарбон" на оккупированной части Луганской области погибли все 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей. Об этом в Twitter сообщил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Он подтвердил, что трагедия на шахте забрала жизни 17 шахтеров, а их тела уже подняты на поверхность. Кроме того, оккупационные власти объявили 29 апреля днем траура по погибшим шахтерам.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинском правительстве намерены назначить выплаты для семей погибших в результате взрыва на шахте "Схидкарбон". По словам замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгия Туки, украинские власти подготовят меры для поддержки детей из семей погибших, а также выплаты и компенсации.

25 апреля возле оккупированной Юрьевки Лутугинского района прогремел взрыв на шахте "Схидкарбон". В результате взрыва метановой смеси под землей обрушилась порода, которая заблокировала 17 человек. Для разбора завала и поисковых работ оккупационные власти привлекли горноспасательные отряды из России.