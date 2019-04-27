Число погибших на шахте в "ЛНР" достигло 13

Фото: шахта "Схидкарбон" (lug-info.com)

На месте взрыва на шахте в "ЛНР" продолжаются спасательные работы

В результате взрыва на шахте "Схидкарбон" на оккупированной части Луганской области погибли не менее 13 горняков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что по состоянию на утро 27 апреля спасатели подняли на поверхность тела 13 шахтеров. Также сообщается, что судьба еще четырех горняков остается неизвестной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины намерены назначить выплаты семьям погибших в этой аварии шахтеров. По словам замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгия Туки, украинские власти подготовят меры для поддержки детей из семей погибших, а также выплаты и компенсации.

25 апреля возле оккупированной Юрьевки Луганской области прогремел взрыв на шахте "Схидкарбон". В результате взрыва метана под землей произошел обвал породы, который заблокировал 17 человек. Для разбора завала и поиска шахтеров оккупационные власти привлекли горноспасательные отряды из Российской Федерации.

Отметим, шахта останавливала работу в 2014 году в связи с активными боевыми действиями, однако была снова запущена с января 2918 года.