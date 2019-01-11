В ГСЧС сообщили подробности взрыва на шахте в Днепропетровской области

Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате взрыва пострадали 5 человек

В результате взрыва на шахте под Павлоградом (Днепропетровская область) 10 января 2019 года пострадали 5 человек, всего на момент взрыва на участке находилось 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, вчера после 21 часа спасатели получили сообщение о возгорании метана на шахте "Герои Космоса" по улице Шахтерская поселка Вербки Павлоградского района.

"На участке 1130 лавы, на горизонте около 400 метров произошла вспышка метана с последующим горением. На момент возгорания на участке находилось 15 человек из которых 5 пострадали, получили ожоги, госпитализированы (3 человека реанимация - состояние стабильно тяжелое, 2 мужчины хирургия - состояние средней степени тяжести). Из шахты выведены все рабочие в количестве 182 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели проводят работы по изоляции участка.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 января в подсобном помещении шахты "Котляревского" в Покровском районе Донецкой области произошел пожар.

Также сообщалось, что на шахте "Гвардейская" в Кривом Роге произошла авария, в результате которой один горняк погиб, а другой пострадал.