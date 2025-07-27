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Листя буряка - суперфуд чи відходи? Відповідь здивує всіх

Чи можна їсти листя буряка (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Листя столового буряка - це не відходи, а цінний харчовий продукт. У ньому міститься велика кількість вітамінів A, C, K, а також залізо, кальцій і антиоксиданти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Health.

Чим корисне

Листя буряка часто називають гичка або бадилля, яке:

  • містить багато вітамінів - A, C, K, а також фолієву кислоту, кальцій, магній, залізо
  • багате на антиоксиданти - корисно для імунітету, серця та шкіри
  • добре впливає на травлення, бо має багато клітковини

Як його їдять:

  • додають у супи (наприклад, борщ або зелений борщ)
  • готують овочеві рагу
  • тушкують або смажать з часником та олією
  • використовують як начинку для пирогів
  • додають у салати 

Однак, як і шпинат, бурякове бадилля містить щавлеву кислоту, тому людям з проблемами з нирками або сечокам’яною хворобою варто вживати його з обережністю.

У 100 г сирого листя буряка в середньому міститься:

  • калорії - 17 ккал
  • білки - 1,5 г
  • жири - 0,20 г
  • вуглеводи - 3,63 г
  • цукри - 0,50 г
  • харчові волокна - 3,7 г
  • натрій - 43 мг

Яке листя можна їсти

Їстівним вважається таке листя буряка:

  • молоде листя столового буряка (червоного) - ніжне, смачне, ідеальне для салатів 
  • листя мангольду - спеціально вирощується для споживання, часто навіть без коренеплоду
  • цукровий буряк - листя їстівне, але менш смачне, іноді з гіркуватістю

Дієтолог Кейтлін Хіпплі розповіла, що швейцарський мангольд містить велику кількість фітонутрієнтів, включаючи бета-каротин, лютеїн, беталаїни та апігенін. Ці сполуки мають протизапальні та антимікробні властивості.

Вони також діють як антиоксиданти, тобто запобігають пошкодженню клітин, нейтралізуючи вільні радикали.

Мангольд також може похвалитися більшою кількістю вітаміну К на порцію, ніж інші листові овочі, такі як шпинат і капуста. 

На що важливо звернути увагу:

  • старе листя може бути тверде, волокнисте, з гіркотою
  • оброблені хімікатами рослини- листя треба добре мити, краще не вживати сирим
  • нітрати - буряк схильний накопичувати нітрати, зокрема в листі. Не рекомендується їсти у великих кількостях, особливо дітям чи при хворобах нирок
  • оксалати - у буряковому листі є щавлева кислота. Людям з каменями в нирках слід обмежувати споживання

 

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