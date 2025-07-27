Листя буряка - суперфуд чи відходи? Відповідь здивує всіх

Листя столового буряка - це не відходи, а цінний харчовий продукт. У ньому міститься велика кількість вітамінів A, C, K, а також залізо, кальцій і антиоксиданти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Health.
Листя буряка часто називають гичка або бадилля, яке:
Як його їдять:
Однак, як і шпинат, бурякове бадилля містить щавлеву кислоту, тому людям з проблемами з нирками або сечокам’яною хворобою варто вживати його з обережністю.
У 100 г сирого листя буряка в середньому міститься:
Їстівним вважається таке листя буряка:
Дієтолог Кейтлін Хіпплі розповіла, що швейцарський мангольд містить велику кількість фітонутрієнтів, включаючи бета-каротин, лютеїн, беталаїни та апігенін. Ці сполуки мають протизапальні та антимікробні властивості.
Вони також діють як антиоксиданти, тобто запобігають пошкодженню клітин, нейтралізуючи вільні радикали.
Мангольд також може похвалитися більшою кількістю вітаміну К на порцію, ніж інші листові овочі, такі як шпинат і капуста.
На що важливо звернути увагу:
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