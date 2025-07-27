Листья свеклы - суперфуд или отходы? Ответ удивит всех

Листья столовой свеклы - это не отходы, а ценный пищевой продукт. В них содержится большое количество витаминов A, C, K, а также железо, кальций и антиоксиданты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health.
Листья свеклы часто называют ботва, которая:
Как его едят:
Однако, как и шпинат, свекольная ботва содержит щавелевую кислоту, поэтому людям с проблемами с почками или мочекаменной болезнью стоит употреблять ее с осторожностью.
В 100 г сырых листьев свеклы в среднем содержится:
Съедобными считаются такие листья свеклы:
Диетолог Кейтлин Хиппли рассказала, что швейцарский мангольд содержит большое количество фитонутриентов, включая бета-каротин, лютеин, беталаины и апигенин. Эти соединения обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами.
Они также действуют как антиоксиданты, то есть предотвращают повреждение клеток, нейтрализуя свободные радикалы.
Мангольд также может похвастаться большим количеством витамина К на порцию, чем другие листовые овощи, такие как шпинат и капуста.
На что важно обратить внимание:
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