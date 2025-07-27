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Листья свеклы - суперфуд или отходы? Ответ удивит всех

Можно ли есть листья свеклы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Листья столовой свеклы - это не отходы, а ценный пищевой продукт. В них содержится большое количество витаминов A, C, K, а также железо, кальций и антиоксиданты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health.

Чем полезно

Листья свеклы часто называют ботва, которая:

  • содержит много витаминов - A, C, K, а также фолиевую кислоту, кальций, магний, железо
  • богатое антиоксидантами - полезно для иммунитета, сердца и кожи
  • хорошо влияет на пищеварение, потому что имеет много клетчатки

Как его едят:

  • добавляют в супы (например, борщ или зеленый борщ)
  • готовят овощные рагу
  • тушат или жарят с чесноком и маслом
  • используют как начинку для пирогов
  • добавляют в салаты

Однако, как и шпинат, свекольная ботва содержит щавелевую кислоту, поэтому людям с проблемами с почками или мочекаменной болезнью стоит употреблять ее с осторожностью.

В 100 г сырых листьев свеклы в среднем содержится:

  • калории - 17 ккал
  • белки - 1,5 г
  • жиры - 0,20 г
  • углеводы - 3,63 г
  • сахара - 0,50 г
  • пищевые волокна - 3,7 г
  • натрий - 43 мг

Какие листья можно есть

Съедобными считаются такие листья свеклы:

  • молодые листья столовой свеклы (красной) - нежные, вкусные, идеальные для салатов
  • листья мангольда - специально выращиваются для потребления, часто даже без корнеплода
  • сахарная свекла - листья съедобные, но менее вкусные, иногда с горчинкой

Диетолог Кейтлин Хиппли рассказала, что швейцарский мангольд содержит большое количество фитонутриентов, включая бета-каротин, лютеин, беталаины и апигенин. Эти соединения обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Они также действуют как антиоксиданты, то есть предотвращают повреждение клеток, нейтрализуя свободные радикалы.

Мангольд также может похвастаться большим количеством витамина К на порцию, чем другие листовые овощи, такие как шпинат и капуста.

На что важно обратить внимание:

  • старые листья могут быть твердые, волокнистые, с горечью
  • обработанные химикатами растения - листья надо хорошо мыть, лучше не употреблять сырыми
  • нитраты - свекла склонна накапливать нитраты, в частности в листьях. Не рекомендуется есть в больших количествах, особенно детям или при болезнях почек
  • оксалаты - в свекольных листьях есть щавелевая кислота. Людям с камнями в почках следует ограничивать потребление

 

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