Які абрикоси краще купувати: 4 найсмачніші сорти, які підійдуть для всього
Сезон абрикосів у розпалі, і це чудова нагода насолодитися цими сонячними фруктами. Але як серед розмаїття сортів обрати не лише найсмачніші, а й найкорисніші абрикоси?
РБК-Україна підготувало гід, який допоможе вам зробити правильний вибір на ринку чи в магазині.
Чому абрикоси такі корисні?
Абрикоси - це справжня вітамінна бомба, що ідеально підходить для підтримки здоров'я влітку. Вони багаті на:
- Бета-каротин (провітамін А). Незамінний для гострого зору, здорової шкіри та сильного імунітету. Саме він надає абрикосам яскраво-помаранчевого кольору.
- Вітамін С. Потужний антиоксидант, що зміцнює імунітет та допомагає боротися із запаленнями.
- Калій. Важливий для нормальної роботи серцево-судинної системи та підтримки водного балансу в організмі.
- Харчові волокна. Покращують травлення, сприяють виведенню токсинів та допомагають контролювати рівень цукру в крові.
- Залізо. Необхідне для профілактики анемії та транспортування кисню в крові.
Регулярне вживання абрикосів сприяє покращенню травлення, зміцненню імунітету, здоров'ю очей і шкіри, а також загальному зміцненню організму.
Як обрати ідеальні абрикоси: основні критерії
При виборі абрикосів звертайте увагу на такі ознаки:
- Колір. Стиглий абрикос має насичений помаранчевий або жовто-оранжевий колір, іноді з червонуватим рум'янцем. Уникайте фруктів із зеленими плямами - вони недостиглі.
- Запах. Абрикоси повинні мати солодкий, приємний, характерний аромат. Відсутність запаху або кислий запах свідчить про низьку якість або зіпсованість.
- М'якість. На дотик абрикос має бути м'яким, але пружним. Занадто тверді фрукти ще не дозріли, а занадто м'які можуть бути перестиглими або зіпсованими.
- Шкірка. Поверхня повинна бути цілісною, без вм'ятин, тріщин, темних плям або ознак гнилі. Невеликі чорні крапки можуть бути нормою для деяких сортів, але великі плями вказують на псування.
- Ніжка. Якщо плодоніжка відсутня, переконайтеся, що місце її кріплення не пошкоджене.
Найпопулярніші та найкорисніші сорти абрикосів
Сортів абрикосів існує безліч, але деякі з них особливо цінуються за смакові якості та поживну цінність.
"Краснощокий"
Цей сорт абрикосів був виведений у Нікітському ботанічному саду в 1947 році і досі залишається одним з найпопулярніших.
Його плоди великі, зазвичай важать 40-55 г, мають яйцеподібну або округло-плескату форму.
Шкірка у "Краснощокого" щільна, але тонка, оксамитова на дотик, золотисто-оранжевого кольору з характерним розмитим червоним рум'янцем.
М'якуш цих абрикосів помаранчевий, щільний і дуже соковитий, з приємним кисло-солодким смаком та вираженим абрикосовим ароматом. Кісточка у них досить велика і легко відділяється від м'якоті.
"Краснощокий" є універсальним сортом: він ідеальний для вживання у свіжому вигляді, а також чудово підходить для приготування варення, цукатів, кураги, джемів, компотів та соків з м'якоттю. Крім того, плоди цього сорту добре переносять транспортування.
Абрикос "Краснощокий" (фото: sadco.com.ua)
"Мелітопольський ранній"
Цей український сорт, виведений селекціонерами в Мелітополі, відомий своїм раннім дозріванням.
Плоди "Мелітопольського раннього" середнього розміру, вагою 30-45 г, хоча при правильному догляді можуть сягати й 55-65 г. Вони мають широкоовальну форму, трохи сплюснуті з боків, і забарвлені у золотисто-помаранчевий колір, часто з легким малиновим рум'янцем.
Шкірка тонка та оксамитова. М'якуш помаранчевий, соковитий, середньої щільності, вирізняється приємним винно-солодким смаком та яскраво вираженим абрикосовим ароматом. Кісточка у них середньої величини і не завжди легко відділяється від м'якоті.
Завдяки своєму ранньому дозріванню та відмінній транспортабельності, цей сорт дуже цінується як для комерційного вирощування, так і для свіжого споживання. Він також добре підходить для консервації.
Абрикос "Мелітопольський ранній" (фото: dobrodar.ua)
"Ананасний" ("Шалах")
Сорт "Ананасний", також поширений під назвою "Шалах", є досить популярним завдяки своїм унікальним смаковим якостям.
Його плоди великі, зазвичай вагою 50-80 г, овально-яйцеподібної або неправильно-округлої форми. Шкірка у них матова, оксамитова, від кремово-білого до світло-жовтого або золотистого кольору, іноді з легким рум'янцем на сонячній стороні.
М'якуш світло-жовтий або кремовий, надзвичайно соковитий і ніжний, буквально тане в роті. Він має витончений солодкий смак з характерним легким ананасовим ароматом. Кісточка невелика і дуже добре відділяється від м'якоті.
Цей сорт ідеальний для споживання у свіжому вигляді, а також чудово підходить для приготування десертів, соків та сушіння.
Абрикос "Ананасний" (фото: drevolaz.com.ua)
"Харгранд"
Це канадський сорт абрикосів, який дозріває пізніше. Він був отриманий шляхом схрещування сортів Y51092 та NJA-1. Плоди цього сорту дуже великі, їхня маса може коливатися від 60-70 г до вражаючих 120-150 г. Вони мають овальну форму, злегка сплюснуті з боків.
Шкірка гладка, ніжно-оранжева, іноді з невеликим рум'янцем та поодинокими червоними крапками. М'якуш світло-оранжевий, досить щільний, маслянистий і помірно соковитий.
Смак гармонійний, з приємним ароматом і легкою кислинкою. Завдяки великому розміру, щільній м'якоті та гарній транспортабельності, "Харгранд" ідеально підходить для продажу, споживання у свіжому вигляді, а також для різних видів переробки, зокрема для сушіння (виробництва кураги). Сорт відомий своєю високою та регулярною врожайністю.
Абрикос "Харгранд" (фото: sadco.com.ua)
Важливо: обираючи абрикоси, пам'ятайте, що найкориснішими будуть ті, що вирощені без надмірної кількості хімікатів та зібрані в сезон.
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Під час написання матеріалу використовувалися наступні джерела: Гарвардська школа громадського здоров'я, магазини саджанців плодово-ягідних дерев і кущів ДоброДар і Biosad.
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