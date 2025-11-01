UA

Листопад починається з сонця і дощів: де чекати опади сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз на 1 листопада (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у перший день листопада погода в Україні буде по-осінньому теплою та сонячною, проте у деяких регіонах пануватиме дощова атмосфера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом Діденко,  сьогодні вдень температура повітря коливатиметься від +10 до +14 градусів, а на півдні та заході країни підвищиться до +12  +17 градусів.

У більшості регіонів України сьогодні очікується суха та переважно сонячна погода.

"Невеликі дощі ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині", - застерегла синоптик.

В Укргідрометцентр уточнили, що лише на північному сході країни хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

Вночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

Сьогодні у  столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів. У самому Києві вночі очікується +4…+6 градусів, вдень +10…+12 градусів.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Карпати накрив шторм. У зв'язку з цим рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі вже оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

