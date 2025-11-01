RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Ноябрь начинается с солнца и дождей: где ждать осадки сегодня

Фото: синоптики дали прогноз на 1 ноября (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в первый день ноября погода в Украине будет по-осеннему теплой и солнечной, однако в некоторых регионах будет царить дождливая атмосфера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, сегодня днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов, а на юге и западе страны повысится до +12  +17 градусов.

В большинстве регионов Украины сегодня ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

"Небольшие дожди вероятны на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине", - предостерегла синоптик.

В Укргидрометцентре уточнили, что только на северо-востоке страны облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +3...+8 градусов, днем +9...+14 градусов. В самом Киеве ночью ожидается +4...+6 градусов, днем +10...+12 градусов.

 

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Карпаты накрыл шторм. В связи с этим спасатели объяснили, что творится на высокогорье.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре уже обнародовали краткую климатическую характеристику ноября в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц осени.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине