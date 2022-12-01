Листи з вибухівкою. В Іспанії заявили, що подібні дії не змінять їхню позицію щодо України

Іспанія не змінить свою позицію щодо підтримки України через виявлення конвертів з вибуховою речовиною у посольствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес на прес-конференції .

"Жодна з таких дій не змінить позицію Іспанії щодо продовження підтримки України у захисті її територіальної цілісності та суверенітету, тому що у нас є чітке розуміння, що Україна зараз бореться за справедливість", - сказала вона.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриті надійшов конверт, який вибухнув в руках коменданта. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.

Інший пакет з вибухівкою відправили також компанії Instalaza, що виробляє зброю, яку відправляють Україні.

Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів із вибухівкою.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ще два посольства України за кордоном отримали листи з конкретними погрозами.

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