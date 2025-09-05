Лісовий заявив про відсутність коштів на підвищення зарплат вчителям: що буде з надбавками

"Ми сьогодні, на жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту", достатніх коштів", - сказав міністр.

Водночас Лісовий підкреслив, що щомісячна надбавка для вчителів у розмірі 2 тисяч гривень буде збережена і в 2026 році.

За його словами, МОН спільно з Міністерством фінансів опрацьовує можливості більш суттєвого підвищення зарплат педагогів у майбутньому. Однак усе буде залежати від потреб оборони.