Лисовой заявил об отсутствии средств на повышение зарплат учителям: что будет с надбавками

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что в государственном бюджете пока нет достаточного финансирования для выполнения статьи 61 "Закона об образовании", которая касается оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МОН во время "часа вопросов к правительству".
"Мы сегодня, к сожалению, в бюджете не имеем средств на выполнение статьи 61 закона "Об образовании", достаточных средств", - сказал министр.
В то же время Лисовой подчеркнул, что ежемесячная надбавка для учителей в размере 2 тысяч гривен будет сохранена и в 2026 году.
По его словам, МОН совместно с Министерством финансов прорабатывает возможности более существенного повышения зарплат педагогов в будущем. Однако все будет зависеть от потребностей обороны.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года все украинские учителя начали получать ежемесячную доплату от государства в размере 2000 гривен. На это правительство заложило 12 млрд гривен в бюджет. Также с 2026 года стартует пилотный проект "деньги ходят за учителем", по которому педагоги смогут сами выбирать программы повышения квалификации. Правительство обещает и в дальнейшем работать над повышением зарплат учителей, которые сейчас остаются одними из самых низких в стране.
РБК-Украина также писало, что с 1 октября 2025 года в приложении "Мрия" начнется бета-тестирование внутренней валюты для украинских школьников. Ученики смогут "зарабатывать" виртуальные "мрійки" за выполнение учебных заданий и улучшение результатов, а затем обменивать их на товары или услуги. На старте участие в тесте примут 10-15 тысяч детей, а с 2026 года систему планируют масштабировать на все школы, подключенные к "Мрії".