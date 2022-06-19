Из Лисичанска удалось эвакуировать еще часть жителей

19 человек удалось эвакуировать из Лисичанска 19 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Лисичанск под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация продолжается. Из города вывезли 19 жителей", - написал он.
Гайдай отмечает, что полиция и ГСЧС каждый день обследуют бомбоубежища и предлагают людям выехать.
Напомним, Лисичанск постоянно находится под мощными обстрелами россиян.
Ранее Гайдай сообщал, что трасса "Лисичанск - Бахмут" не контролируется оккупантами, но проехать там невозможно.