UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Лисичанска удалось эвакуировать еще часть жителей

Архивное фото: из Лисичанска удалось эвакуировать 19 жителей (t me kt20220224)
Автор: Елизавета Драбкина

19 человек удалось эвакуировать из Лисичанска 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Лисичанск под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация продолжается. Из города вывезли 19 жителей", - написал он.

Гайдай отмечает, что полиция и ГСЧС каждый день обследуют бомбоубежища и предлагают людям выехать.

Напомним, Лисичанск постоянно находится под мощными обстрелами россиян.

Ранее Гайдай сообщал, что трасса "Лисичанск - Бахмут" не контролируется оккупантами, но проехать там невозможно.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияЛисичанск