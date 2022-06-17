Оккупантам не удается захватить дорогу "Лисичанск - Бахмут", но проехать там невозможно

Лисичанск полностью под украинским контролем, гумгрузы завозятся каждый день. Трасса "Лисичанск-Бахмут" оккупантами не контролируется, но постоянно обстреливается, по дороге проехать невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

Среди прочего он рассказал, что под массированными обстрелами россиян - все свободные населенные пункты области. Самая горячая точка-Северодонецк. В областном центре продолжаются уличные бои, оккупанты контролируют большую часть города.

"Российские солдаты массово гибнут, но им на замену ежедневно прибывают все новые и новые убийцы. Северодонецк разрушают "в ноль", - сказал Гайдай.

Он добавил, что эвакуация происходит только из Лисичанска и Горной общины. Вывезти людей из Северодонецка и "Азота" в частности - невозможно.