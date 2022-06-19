З Лисичанська вдалося евакуювати ще частину мешканців

19 людей вдалося евакуювати з Лисичанська 19 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Лисичанськ під постійними обстрілами, але "тиха" евакуація триває. З міста вивезли 19 мешканців", - написав він.
Гайдай зазначає, що поліція і ДСНС кожен день обстежують бомбосховища та пропонуюють людям виїхати.
Нагадаємо, Лисичанськ постійно перебуває під потужними обстрілами росіян.
Раніше Гайдай повідомляв, що траса "Лисичанськ - Бахмут" не контролюється окупантами, але проїхати там неможливо.