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З Лисичанська вдалося евакуювати ще частину мешканців

Архівне фото: з Лисичанська вдалося евакуювати 19 мешканців (t me kt20220224)
Автор: Єлизавета Драбкіна

19 людей вдалося евакуювати з Лисичанська 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Лисичанськ під постійними обстрілами, але "тиха" евакуація триває. З міста вивезли 19 мешканців", - написав він.

Гайдай зазначає, що поліція і ДСНС кожен день обстежують бомбосховища та пропонуюють людям виїхати.

Нагадаємо, Лисичанськ постійно перебуває під потужними обстрілами росіян.

Раніше Гайдай повідомляв, що траса "Лисичанськ - Бахмут" не контролюється окупантами, але проїхати там неможливо.

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евакуаціяЛисичанськ