Лисичанск под мощными обстрелами, за Северодонецк идут бои, - Гайдай
Ситуация в подконтрольной части Луганской области остается очень тяжелой, бои за Северодонецк продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
По его словам, в области сохраняется тяжелая ситуация.
"Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, обстреливается Лисичанск. В районе Золотого и Тошковки идут очень тяжелые бои. Говорят, что орки устают… те, кто приходят устают, но что-то они как-то пока не кончаются, как тараканы лезут из всех щелей", - отметил он.
Он также отметил, что продолжается подвоз гуманитарной помощи, проводится "тихая" эвакуация без предварительных анонсов.
"В Северодонецке идут бои, город не захвачен, как говорит русня. А в Лисичанске очень мощные обстрелы, к сожалению, есть погибшие… Очень тяжело, война не заканчивается", - добавил Гайдай.
Напомним, ранее Гайдай рассказал, можно ли эвакуировать гражданских с территории северодонецкого "Азота".
А американская газета NYT показала массовое захоронение мирных жителей в Лисичанске.
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