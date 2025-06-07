"Осталось менее трех лет". Германия ускоряет закупки оружия из-за угрозы со стороны РФ
У Германии есть всего три года, чтобы полностью вооружиться для возможной агрессии со стороны России. Берлин планирует завершить ключевые закупки уже к 2028 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Федерального ведомства по военным закупкам Аннет Леннигк-Эмден рассказала, что Вооруженные силы Германии имеют три года, чтобы приобрести оборудование для противодействия возможной российской атаке на территорию НАТО.
"Все необходимое для полной готовности к обороне страны должно быть приобретено до 2028 года", - заявила Леннигк-Эмден.
Между тем начальник обороны генерал Карстен Бройер предупредил, что Россия может быть готова "начать масштабную атаку на территорию НАТО" уже в 2029 году.
Он заявил, что Россия накапливает боеприпасы и танки для возможной атаки на балтийских членов НАТО.
Ленигк-Эмден в свою очередь добавила, что новое правительство канцлера Фридриха Мерца способствует модернизации, выделяя сотни миллиардов евро на оборону.
Она также отметила, что приоритетом будет тяжелая техника, такая как противовоздушные танки Skyranger.
Угроза для НАТО со стороны России
Напомним, ранее в Бундесвере сообщали, что Россия, вероятно, готовится к возможной крупномасштабной войне с НАТО.
Президент Литвы Гитанас Науседа в частности заявил, что нападение со стороны России может произойти уже через несколько лет, и подчеркнул, что Литва имеет около четырех-пяти лет для подготовки.
Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что Россия активизировала наблюдение за деятельностью НАТО в Балтийском море. Более того, россияне неоднократно прибегали к демонстрациям силы и провокациям.
Недавно Альянс обратился к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад - около 40 тысяч военнослужащих - для усиления обороны НАТО.
К тому же НАТО призывает союзников срочно усилить военную мощь. Сейчас уже расставлены приоритеты.
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