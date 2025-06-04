"Нікому не повинно спасти на думку напасти": НАТО обрало пріоритети посилення оборони

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рутте, заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на DerStandard .

Рутте закликав до рішучої та швидкої реалізації запланованих нових цілей щодо військового потенціалу членів альянсу.

"Нам потрібно більше ресурсів, військ і можливостей, щоб бути готовими до будь-якої загрози та повністю реалізувати наші колективні плани оборони", – сказав він перед зустріччю міністрів оборони в Брюсселі.

Найвищими пріоритетами, за словами генсека НАТО, є:

протиповітряна і протиракетна оборона,

системи зброї великої дальності,

логістика,

великі збройні сили сухопутних військ.

Як причину необхідності озброєння Рютте назвав війну Росії проти України, а також загрози тероризму.

"Сильна оборона посилає чіткий сигнал: нікому не повинно спасти на думку напасти на нас", - додав він.