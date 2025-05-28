Готуються до війни з РФ? НАТО просить Німеччину надати 40 тисяч військових, - Reuters

Північноатлантичний альянс звернувся до Німеччини з проханням надати ще сім бригад - близько 40 тисяч військовослужбовців - для посилення оборони НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, Альянс планує суттєво збільшити свої вимоги до військового потенціалу на тлі зростання загрози з боку Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Загальна кількість бригад, які союзники повинні будуть надати, зросте до 120–130 - це на 50% більше від нинішньої мети у 80 бригад. Однак точні цифри залишаються засекреченими.

Наразі Німеччина має вісім бригад, а дев’ята формується для розгортання в Литві до 2027 року. У 2021 році країна погодилася надати НАТО 10 бригад до 2030 року. Забезпечення додаткових 40 тисяч військових стане значним викликом для Берліна, оскільки Бундесвер досі не досягнув поставленої у 2018 році мети у 203 тисячі військовослужбовців, і наразі не вистачає приблизно 20 тисяч.

У період холодної війни Німеччина мала 500 тисяч військовослужбовців і 800 тисяч резервістів. Сьогодні вона разом із Польщею залишається ключовою силою швидкого реагування на східному фланзі НАТО.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році країни НАТО значно збільшили витрати на оборону. Очікується, що на саміті в Гаазі наступного місяця генеральний секретар Альянсу Марк Рютте закличе лідерів подвоїти рівень витрат з 2% ВВП до 5% - із яких 3,5% мають йти на оборону, а 1,5% - на безпекові потреби.

Німеччина вже послабила свої боргові обмеження, що дозволило їй збільшити оборонні видатки, і підтримала запропоновану Рютте ціль у 5%.

Міністр оборони Німеччини Карстен Бройер наказав, аби до 2029 року збройні сили були повністю укомплектовані - саме до цього часу, за прогнозами НАТО, Росія може відновити свій військовий потенціал до рівня, який дозволить атакувати країни Альянсу.