Лишилось два взводи: окупант жалівся дружині на масштабне дезертирство росіян
Російський військовий у телефонній розмові з дружиною поскаржився на масштабне дезертирство та втрати окупантів на Луганщині. За його словами, на одній з позицій від цілої роти лишились всього два взводи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
"Від роти не залишилось нічого. Два взвода лише.. На позиціях нікого немає. Тільки не говори нікому… Ну вони всі там, в Кремінній, на позиціях немає нікого. Вони там сидять", - йдеться у радіоперехопленні.
Він заявив, що росіяни потрапили в оточення і більшість військових втекли зі своїх позицій. Окремо він відмітив, що його взвод знаходиться під постійним обстрілом.
Раніше у перехоплення ГУР повідомлялось, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.
Крім того, один з окупантів поскаржився своєму товаришу, що командування перестало виплачувати обіцяні виплати за поранення та контузії.