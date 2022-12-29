Осталось два взвода: оккупант жаловался жене на масштабное дезертирство россиян

Российский военный в телефонном разговоре с женой пожаловался на масштабное дезертирство и потери оккупантов в Луганской области. По его словам, на одной из позиций от целой роты осталось всего два взвода.

"От роты не осталось ничего. Два взвода только... На позициях никого нет. Только не говори никому... Ну они все там, в Кременной, на позициях нет никого. Они там сидят", - говорится в радиоперехвате.

Он заявил, что россияне попали в окружение и большинство военных сбежали со своих позиций. Отдельно он заметил, что его взвод находится под постоянным обстрелом.