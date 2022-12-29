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Осталось два взвода: оккупант жаловался жене на масштабное дезертирство россиян

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 20:03
Осталось два взвода: оккупант жаловался жене на масштабное дезертирство россиян Фото: русские военные (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российский военный в телефонном разговоре с женой пожаловался на масштабное дезертирство и потери оккупантов в Луганской области. По его словам, на одной из позиций от целой роты осталось всего два взвода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"От роты не осталось ничего. Два взвода только... На позициях никого нет. Только не говори никому... Ну они все там, в Кременной, на позициях нет никого. Они там сидят", - говорится в радиоперехвате.

Он заявил, что россияне попали в окружение и большинство военных сбежали со своих позиций. Отдельно он заметил, что его взвод находится под постоянным обстрелом.

Ранее в перехвате ГУР сообщалось, что российские солдаты из седьмой роты сдали оружие офицерам и ушли пешком из Украины в РФ .

Кроме того, один из оккупантов пожаловался своему товарищу , что командование перестало выплачивать обещанные выплаты за ранения и контузии.

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