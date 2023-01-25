Лише від Польщі. Німеччина не отримала інших запитів про передачу Leopard Україні

Речника німецького уряду вважає, що країни-партнери, ймовірно, оголосять про свої плани в "найближчі години та дні".

Нагадаємо, вчора у Міноборони Польщі повідомили, що Варшава офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Сьогодні Німеччина погодилася передати Україні танки та надала партнерам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні.

До того ж, у Берліні дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.