Только от Польши. Германия не получила других запросов о передаче Leopard

Германия не получала никаких запросов, за исключением Польши, по поводу реэкспорта боевых танков Leopard в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.
Представитель немецкого правительства считает, что страны-партнеры, вероятно, объявят о своих планах в "ближайшие часы и дни".
Напомним, вчера в Минобороны Польши сообщили, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.
Сегодня Германия согласилась передать Украине танки и предоставила партнерам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.
К тому же, в Берлине дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках.
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