Лише від Польщі. Німеччина не отримала інших запитів про передачу Leopard Україні
Фото: Німеччина не отримала запитів про передачу Leopard від інших країн, крім Польщі (Getty Image)
Німеччина не отримувала жодних запитів, за винятком Польщі, щодо реекспорту бойових танків Leopard в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.
Речника німецького уряду вважає, що країни-партнери, ймовірно, оголосять про свої плани в "найближчі години та дні".
Нагадаємо, вчора у Міноборони Польщі повідомили, що Варшава офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.
Сьогодні Німеччина погодилася передати Україні танки та надала партнерам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні.
До того ж, у Берліні дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках.
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