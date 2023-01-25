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Лише від Польщі. Німеччина не отримала інших запитів про передачу Leopard Україні

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Середа 25 січня 2023 16:04
Лише від Польщі. Німеччина не отримала інших запитів про передачу Leopard Україні Фото: Німеччина не отримала запитів про передачу Leopard від інших країн, крім Польщі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина не отримувала жодних запитів, за винятком Польщі, щодо реекспорту бойових танків Leopard в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Речника німецького уряду вважає, що країни-партнери, ймовірно, оголосять про свої плани в "найближчі години та дні".

Нагадаємо, вчора у Міноборони Польщі повідомили, що Варшава офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Сьогодні Німеччина погодилася передати Україні танки та надала партнерам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні.

До того ж, у Берліні дали "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках.

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