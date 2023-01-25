Только от Польши. Германия не получила других запросов о передаче Leopard

Германия не получала никаких запросов, за исключением Польши, по поводу реэкспорта боевых танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian .

Представитель немецкого правительства считает, что страны-партнеры, вероятно, объявят о своих планах в "ближайшие часы и дни".

Напомним, вчера в Минобороны Польши сообщили, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.

Сегодня Германия согласилась передать Украине танки и предоставила партнерам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.

К тому же, в Берлине дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках.

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