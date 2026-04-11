Не лише на Великдень: Україна запропонувала РФ продовжити перемир'я, - Зеленський

За його словами, Україна буде дотримуватися режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність українських відповідей.

Зеленський зазначив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.

"Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру - з нашої сторони відповідна пропозиція є", - наголосив президент.

Він також обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирськимп орядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню.

"Також інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони", - додав Зеленський.