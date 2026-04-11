Не лише на Великдень: Україна запропонувала РФ продовжити перемир'я, - Зеленський

Україна запропонувала Росії продовжити режим припинення вогню й після Великодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
За його словами, Україна буде дотримуватися режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність українських відповідей.
Зеленський зазначив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.
"Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру - з нашої сторони відповідна пропозиція є", - наголосив президент.
Він також обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирськимп орядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню.
"Також інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони", - додав Зеленський.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зважився на перемир'я з Україною на Великдень. Воно діятиме з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.
Своєму міністру оборони Андрію Бєлоусову, начальнику генштабу Валерію Герасимову глава Кремля вже наказав "зупинити бойові дії на всіх напрямках" на цей період.
Додамо, раніше Росія заявила, що не буде продовжувати великоднє перемир'я. Водночас у Кремлі назвали цинічну умову, за якої "мир може наступити сьогодні".