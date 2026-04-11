Не только на Пасху: Украина предложила РФ продлить перемирие, - Зеленский

По его словам, Украина будет придерживаться режима тишины и будет действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие украинских ответов.

Зеленский отметил, что украинская армия готова к любому развитию событий на фронте.

"Украина неоднократно предлагала России различные форматы прекращения огня, и мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру - с нашей стороны соответствующее предложение есть", - подчеркнул президент.

Он также обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня.

"Также информация о зеркальном характере наших действий и возможном продолжении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны", - добавил Зеленский.