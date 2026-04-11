Не только на Пасху: Украина предложила РФ продлить перемирие, - Зеленский

Украина предложила России продлить режим прекращения огня и после Пасхи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, Украина будет придерживаться режима тишины и будет действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие украинских ответов.
Зеленский отметил, что украинская армия готова к любому развитию событий на фронте.
"Украина неоднократно предлагала России различные форматы прекращения огня, и мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру - с нашей стороны соответствующее предложение есть", - подчеркнул президент.
Он также обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня.
"Также информация о зеркальном характере наших действий и возможном продолжении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны", - добавил Зеленский.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин решился на перемирие с Украиной на Пасху. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Своему министру обороны Андрею Белоусову, начальнику генштаба Валерию Герасимову глава Кремля уже приказал "остановить боевые действия на всех направлениях" на этот период.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие.
Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня на время Пасхальных праздников и теперь будет действовать соответственно.
Добавим, ранее Россия заявила, что не будет продолжать пасхальное перемирие. В то же время в Кремле назвали циничное условие, при котором "мир может наступить сегодня".