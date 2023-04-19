Лише вдає з себе "хороброго лідера". Путін боїться наблизитись до фронту в Україні

Попри заяви російських пропагандистів про нібито "візит" президента РФ Володимира Путіна на окуповані території України, сам диктатор боїться опинитися в зоні бойових дій та його маршрути пролягають далеко від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ( Spravdi ).

Так, новинні сюжети російських пропагандистів представляли цю подію як "візит на фронт", хоча встановлені місця перебування Путіна в Україні далекі від фронту.

"Путін вдає з себе хороброго лідера, а насправді боїться реально наблизитись до зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

В Центрі зазначають, що маніпуляції російських ЗМІ у цьому випадку зроблені для дезінформації авдиторії, щоб приховати місце перебування Путіна в конкретному місці у конкретний час.

"Навіть далекі від фронту візити російських чиновників в Україну без запрошень і дозволів є незаконними", - підкреслюється у публікації.

Нагадаємо, 18 квітня російські пропагандисти заявили про нібито "візит" Путіна на окуповані території України.

Пізніше стало відомо, що на окуповані території Херсонської та Луганської області російський диктатор Володимир Путін міг нібито здійснити "візит" ще минулого тижня. Але це спробували приховати у Кремлі.