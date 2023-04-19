ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Только прикидывается "храбрым лидером". Путин боится приблизиться к фронту в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 19 апреля 2023 10:50
Только прикидывается "храбрым лидером". Путин боится приблизиться к фронту в Украине Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на заявления российских пропагандистов о якобы "визите" президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины, сам диктатор боится оказаться в зоне боевых действий и его маршруты проходят далеко от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi).

Так, новостные сюжеты российских пропагандистов представляли это событие как "визит на фронт", хотя установленные места пребывания Путина в Украине далеки от фронта.

"Путин прикидывается храбрым лидером, а на самом деле боится реально приблизиться к зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что манипуляции российских СМИ в этом случае сделаны для дезинформации аудитории, чтобы скрыть местонахождение Путина в конкретном месте в конкретное время.

"Даже далекие от фронта визиты российских чиновников в Украину без приглашений и разрешений незаконны", - подчеркивается в публикации.

Напомним, что 18 апреля российские пропагандисты заявили о якобы "визите" Путина на оккупированные территории Украины.

Позже стало известно, что на оккупированные территории Херсонской и Луганской области российский диктатор Владимир Путин мог якобы совершить "визит" еще на прошлой неделе. Но это попытались скрыть в Кремле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили больше 600 оккупантов, 12 ББМ и 23 БПЛА
ВСУ за сутки уничтожили больше 600 оккупантов, 12 ББМ и 23 БПЛА
DAILY
"Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина